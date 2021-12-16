يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج الخميس 16-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الخميس 16-12-2021 لمواليد برج الأسد.

برج الأسد.. توقعات الأبراج اليوم الخميس 16-12-2021

على الصعيد العاطفي

لا تحاول إرضاء شخص تحبه، كن صادقا مع نفسك واختار مايسعدك فقط.

على الصعيد المهني:

ستحصل على مكافأت مالية كبيرة نتيجة جهدك الفترة الماضية.

على الصعيد المالي

عليك الحذر من الإنفاق بكثرة حتى لا تخسر أموالك.