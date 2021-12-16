رضا عبد العا  مطلوب على جوجل بعد هجومه على كيروش

رضا عبد العال، خسر منتخب مصر الوطني لكرة القدم في مباراة نصف النهائي ببطولة كأس العرب 2021 يوم أمس أمام تونس، بهدف نظيف في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ما أثر حفيظة رضا عبد العال وبعض نجوم الكرة السابقين.

رضا عبد العال مطلوب

وتصدر رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي السابق والمحلل الرياضي بإحدى القنوات الفضائية، تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب خروج منتخب مصر من بطولة كأس العرب.

تصريحات رضا عبد العال

ولاقت تصريحات رضا عبد العال التي أعقبت هزيمة مصر من تونس وفشلنا في التأهل إلى الدور النهائي، رواجا كبيرا عبر مواقع الواصل الاجتماعي، ولا سيما المتعلقة بالمدير الفني للمنتخب الوطني كيروش.

انفعال رضا عبد العال

وانفعل رضا عبد العال على الإعلامي إسلام صادق مقدم برنامج "البريمو"، محاولا أن يغادر الأستوديو، بسبب أداء كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، قائلًا: "أنا هقوم امشي ده بيدرب بطريقة سمك لبن تمر هندي".

رضا عبد العال ورأيه في حسام البدري

وأكد رضا عبد العال نجم الأهلي السابق أن الكابتن حسام البدري مدرب منتخب مصر السابق كان ق تعرض للظلم ولم يتم إعطائه حقه مثلما فعلوا م البرتغالي كيروش، مشيرا إلى أن البدري لو تلقى نفس المساندة الإعلامية التي تلقاها كيروش لنجح.

رضا عبد العال ينتقد كيروش

وانتقد رضا عبد العال المدير الفني البرتغالي عقب الخسارة أمام تونس بهدف نظيف ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب في المواجهة التي أقيمت يوم أمس الأربعاء.

رضا عبد العال والمحترفين

وأوضح رضا عبد العال أن منتخب مصر تم حجزه للاعبين المحترفين والكبار، مؤكدا أن جميع الوجوه الجديدة التي ظهرت في بطولة كأس العرب لن تظهر مجددًا، وعلى رأسهم حسين فيصل ومروان داوود وبعض اللاعبين الآخرين.

رضا عبد العال يهاجم كيروش

ولفت رضا عبد العال أن البرتغالي كارلوس كيروش يعتمد بشكل كبير على المحترفين، ما سيجعل فرص بعض اللاعبين صعبة مثل أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد.

رضا عبد العال وأسلوب كيروش

وهاجم الكابتن رضا عبد العال الأسلوب الذي لعب به المدير افني البرتغالي لمنتخب مصر كارلوس كيروش، وفشله في إدارة المباريات، وذلك بعدما فشل المنتخب الوطتي في التأهل إلى الدور النهائي لملاقاة الجزائر الذي تخطى قطر بهدف قاتل.

رضا عبد العال في مباراة النهائي

ونجح الجزائر في العبور إلى المباراة النهائية بعد أداء ماراثوني كلل بالنجاح في الوقت بدل الضائع الذي امتد لـ18 دقيقة، ليلاقي تونس في نهائي بطولة كأس العرب 2021.