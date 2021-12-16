يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج الخميس 16-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الخميس 16-12-2021 لمواليد برج الحوت.

برج الحوت.. توقعات الأبراج اليوم الخميس 16-12-2021

على الصعيد العاطفي

احرص على تحديد أهدافك مع شريك حياتك، لإنجاز ما تريده بسهولة.

على الصعيد المهني:

لديك طاقة رائعة حاول استغلالها في تنفيذ المشروع الخاص بك.

على الصعيد المالي

تشعر بالاستقلال المالي، لذلك إذا طلب منك أحد أصدقائك المساعدة، عليك مساعدته.