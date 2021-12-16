مسلسل قيامة عثمان الحلقة 75.. موعيد العرض وتردد القنوت الناقلة

قيامة عثمان 75، يبحث عشاق مسلسل قيامة عثمان عن الحلقة 75 لمشاهدته، حيث تذع مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة إي تي في ATV التركية.

وعن مواعيد إعادة مسلسل قيامة عثمان حلقة 75 يتم عرضها اليوم عبر قنوت الفجر الجزائرية واليرموك الأردنية مترجمة باللغة العربية.

ومن هن تستعرض بوبة الفجر الإلكترونية في السطور التالية، موعد عرض مسلسل قيامة عثمان 75وتردد القنوت الناقلة.

مواعيد عرض قيامة عثمان حلقة 75

تم بث حلقة 75 من مسلسل يقيامة عثمان مساء الأربعاء على قناة إي تي في التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً.



ومن لمقرر عرض حلقة 75 من قيامة عثمان الخميس على قناة اليرموك الأردنية وقناة الفجر الجزائرية الساعة الثامنة مساءً.



وعن تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان 75 إليكم التالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12034

اتجاه الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4



تردد قناة اليرموك الأردنية

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11678

اتجاه الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3