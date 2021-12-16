بعد ساعات من عرضه.. فيلم Spider man no way home يتصدر التريند بتقييمات مرتفعة

منوعات
فيلم Spider man no
فيلم Spider man no way home
Advertisements

بعد ساعات من عرضه.. فيلم Spider man no way home يتصدر التريند بتقييمات مرتفعة

اعتلى فيلم Spider man no way hom مؤشرات البحث “جوجل”، بعد ساعات من عرضه، وحصد على تقييمات والعلامة الكااملة، حيث يعتبر هذا الفيلم من اكثر أفلام مارفل نجاحا.

تقييمات فيلم Spider man no way hom

وتقييمات فيلم  Spider man no way hom كنت مرتفعة للغاية بعد عرضه في صالات السينما العالمية، الذي طال انتظاره كثيرا، بسبب تفشي جائحة كورونا.

ووفقًا لتقرير نشرته BBC وصل حجم تقييمات فيلم Spider man no way hom إلى 9.5 على موقع التقييمات rotten tomatoes،  فأكثر.

قصة فيلم Spider man no way hom

وقصة فيلم Spider man no way hom تدور حول الظهور الأول في التاريخ السينمائي لـSpider-Man، فقد تم الكشف شخصية البطل الحقيقية، ما جعله غير قادر على فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة كونه بطلًا خارقًا.

وتدور قصة الفيلم حول البطل الذي يطلب المساعدة من دكتور سترينج، وتصبح المخاطر أكثر خطورة، مما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.

وفيلم Spider man no way hom بطولة كلا من  زندايا، توم هولاند، جون فافرو، بنديكت كومبرباتش، أنجوري رايس، ماريسا تومي، ج. سيمونز، بنديكت وونج، جيمي فوكس، ألفريد مولينا، مارتن ستار، جاكوب باتالون.

Spider man no way hom تقييمات فيلم Spider Man قصة فيلم Spider man no way hom عرض فيلم فيلم Spider man
Advertisements

الأكثر قراءة

مفاجأة من العيار الثقيل بشأن محمود عبد المنعم كهربا

بنزيما يثير الجدل حول انتقال مبابي إلى ريال مدريد

عاجل.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي عقب مباراة السوبر

الموت يفجع عائلة خالد صالح.. تعرف على التفاصيل!

عاجل.. تعرف على حقيقة تعرض مصر لموجة صقيع تؤدي لتجمد الأشياء

علاقة محرمة انتهت بجثة عريس.. كيف قُتل عامل "ديلفري" داخل شقة مفروشة بالمعصرة؟ ( صور)

فاروق جعفر مستاء من الزمالك لهذا السبب

شروط هالاند للموافقة على الانتقال لبرشلونة

ads