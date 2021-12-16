طقس اليوم.. اعرف تفصيل حالة الطقس 16-12-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

طقس اليوم.. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس انخفاضا فى درجات الحرارة، ومن هنا إليكم تقاصيل حالة لتطقس 16-12-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

شديد للبرودة ليل وملئل للبرودة نهارا

توقعت الأرصاد ان يسود طقس اليوم يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.



أمطار خفيفة بهذه المناطق

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على على مناطق من جنوب الدلتا تمتد مساء على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.



درجات الحرارة اليوم الخميس

تسجل القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.