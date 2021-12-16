طقس اليوم.. اعرف تفصيل حالة الطقس 16-12-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

منوعات
بوابة الفجر
Advertisements

طقس اليوم.. اعرف تفصيل حالة الطقس 16-12-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة 

طقس اليوم.. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس انخفاضا فى درجات الحرارة، ومن هنا إليكم تقاصيل حالة لتطقس  16-12-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة 

شديد للبرودة ليل وملئل للبرودة نهارا

توقعت الأرصاد ان يسود طقس اليوم يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.
 

أمطار خفيفة بهذه المناطق
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على على مناطق من جنوب الدلتا تمتد مساء على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
 

درجات الحرارة اليوم الخميس
تسجل القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

حالة الطقس الطقس الطقس اليوم تفاصيل حالة الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية
Advertisements

الأكثر قراءة

مفاجأة من العيار الثقيل بشأن محمود عبد المنعم كهربا

بنزيما يثير الجدل حول انتقال مبابي إلى ريال مدريد

عاجل.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي عقب مباراة السوبر

الموت يفجع عائلة خالد صالح.. تعرف على التفاصيل!

عاجل.. تعرف على حقيقة تعرض مصر لموجة صقيع تؤدي لتجمد الأشياء

علاقة محرمة انتهت بجثة عريس.. كيف قُتل عامل "ديلفري" داخل شقة مفروشة بالمعصرة؟ ( صور)

فاروق جعفر مستاء من الزمالك لهذا السبب

شروط هالاند للموافقة على الانتقال لبرشلونة

ads