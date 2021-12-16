(1-0).. ملخص مباراة منتخب مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

منوعات
بوابة الفجر
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خاض منتخب مصر لقاءا قويا وهاما أمس الأربعاء 15-12-2021 أمام نظيره تونس ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس العرب المقامة في قطر من 30 نوفمبر الماضي حتى 18 ديسمبر الجاري.

 

وانطلق اللقاء بين مصر وتونس عند الساعة 4:00 بتوقيت الجزائر وتونس 5:00 بتوقيت القاهرة و6:00 بتوقيت مكة المكرمة السعودية وقطر والسابعة توقيت الإمارات - دبي - أبوظبي.

ملخص مباراة مصر وتونس 

استحوذ المنتخب التونسي في الدقيقة 3 من عمر اللقاء على الكرة بشكل كبير، وفي الدقيقة 10 ساد الملعب هدوء نسبي.

وفي الدقيقة 38 خرج ياسين مرياح ودخل بدلا منه محمد علي بن رمضان، أما في الدقيقة 42:، أهدر مروان حمدي هدف التقدم.

وسجل السولية في نهاية الشوط الثاني هدف في مرماه بالخطأ لتصبح النتيجة (1-0) لصالح تونس.

 

وجاء تشكيل منتخب مصر ضد تونس في كأس العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق - أحمد حجازي - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح.

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي افشة.

الهجوم: احمد سيد زيزو - حسين فيصل - مروان حمدي.

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