تردد قناة الكأس القطرية "ALKASS 1" لمشاهدة مباريات نصف نهائي كأس العرب

منوعات
بوابة الفجر
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ننشر لكم متابعينا الكرام -عشاق كرة القدم-، تردد قناة الكأس القطرية "ALKASS 1" لمشاهدة مباريات نصف نهائي كأس العرب.

 

ومن المنتظر أن تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 18 ديسمبر في تمام الساعة 12:00 ظهرا على ستاد راس أبو عبود (974)، كما تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر في تمام الساعة 5:00 مساء على ستاد البيت، حيث يمكن مشاهدة المباريات المتبقة عبر قناة لكأس من خلال الترددات التالية:


تردد قناة الكأس القطرية AKLASS
 

القمر عرب سات 

تردد 12245

استقطاب V

معدل ترميز 27500

معامل مصحح الخطأ 3/4


تردد قناة الكأس على القمر الصناعي سهيل سات: 

القمر سهيل سات

تردد 10770

استقطاب عمودي

معدل ترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة الكأس القطرية تردد قناة الكاس الكأس القطرية قناة الكأس على القمر الصناعي مباريات نصف نهائي كأس العرب
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