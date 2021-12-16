تردد قناة الكأس القطرية "ALKASS 1" لمشاهدة مباريات نصف نهائي كأس العرب
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ننشر لكم متابعينا الكرام -عشاق كرة القدم-، تردد قناة الكأس القطرية "ALKASS 1" لمشاهدة مباريات نصف نهائي كأس العرب.
ومن المنتظر أن تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 18 ديسمبر في تمام الساعة 12:00 ظهرا على ستاد راس أبو عبود (974)، كما تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر في تمام الساعة 5:00 مساء على ستاد البيت، حيث يمكن مشاهدة المباريات المتبقة عبر قناة لكأس من خلال الترددات التالية:
تردد قناة الكأس القطرية AKLASS
القمر عرب سات
تردد 12245
استقطاب V
معدل ترميز 27500
معامل مصحح الخطأ 3/4
تردد قناة الكأس على القمر الصناعي سهيل سات:
القمر سهيل سات
تردد 10770
استقطاب عمودي
معدل ترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 3/4