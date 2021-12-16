ننشر لكم متابعينا الكرام -عشاق كرة القدم-، تردد قناة الكأس القطرية "ALKASS 1" لمشاهدة مباريات نصف نهائي كأس العرب.

ومن المنتظر أن تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 18 ديسمبر في تمام الساعة 12:00 ظهرا على ستاد راس أبو عبود (974)، كما تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر في تمام الساعة 5:00 مساء على ستاد البيت، حيث يمكن مشاهدة المباريات المتبقة عبر قناة لكأس من خلال الترددات التالية:



تردد قناة الكأس القطرية AKLASS



القمر عرب سات

تردد 12245

استقطاب V

معدل ترميز 27500

معامل مصحح الخطأ 3/4



تردد قناة الكأس على القمر الصناعي سهيل سات:

القمر سهيل سات

تردد 10770

استقطاب عمودي

معدل ترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4