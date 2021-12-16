موسيماني يوجه رسالة مؤثرة إلى عمرو السولية بعد "الهدف القاتل"

وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي رسالة مؤسرة لعمرو السولية بعد هدفه القاتل الذي أحرزه عن طريق الخطأ في شباك فريقة ليهدي فوزا للمنتخب التونسي في نهاية الشوط الثاني من عمر المباراة.

رسالة مؤثرة من موسيماني إلى عمرو السولية

ووضع بيتسو موسيماني صورة له برفقة عمرو السولية عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات “تويتر” معلقا عليها: “عمرو السولية، لا يسعنا الانتظار حتى نحتفل معك مرة أخرى، الالتزام والشغف الذي تضعه في كل مباراة تلعبها لا يُنسى”.

الهدف القاتل

وعاش عمرو السولية لحظات صعبة في الساعات الماضية بعد أن كان أحد أسباب خسارة منتخب مصر في بطولة كأس العرب، وسجل هدف الفوز للمنتخب التونسي، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ليخسر المنتخب حلم اللعب على المركز الأول.