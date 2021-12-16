سعر الريال السعودى اليوم الخميس 16-12-2021 بالبنوك العاملة في مصر

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سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
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يعد سعر الريال السعودي والعملات العربية والعالمية من الأمور المهمة للكثيرين، حيث توجد أعداد كبيرة من المغتربين العاملين في الخارج والوافدين المقيمين في جمهورية مصر العربية.

 

سعر الريال السعودي اليوم 

 

وتساءل الكثيرون اليوم الخميس الموافق الـ16 من ديسمبر 2021 عن سعر الريال السعودى في عدد من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.

 

سعر الريال السعودي اليوم الخميس

 

وسجل سعر الريال السعودي استقرارا اليوم الخميس أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم استقرارا في البنوك المصرية، والتي نرصد بعضها لحضراتكم خلال موضوعنا. 

 

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري

 

وشهد سعر الريال السعودي اليوم الخميس استقرارا في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، وسجل استقرارا فى البنك التجارى الدولي "cib" والبنك المركزى المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

 

وترصد بوابة "الفجر الإلكترونية" لمتابعيها الكرام  أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية والسوق المصرفى بالسطور التالية:

 

سعر الريال السعودي اليوم الخميس فى البنك الأهلى المصرى

 

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع. 

 

سعر الريال السعودي اليوم فى البنك المركزى المصرى

 

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم فى بنك الإسكندرية

 

4.16  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع. 

 

سعر الريال السعودي اليوم فى البنك التجارى الدولى 

 

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الخميس فى بنك مصر

 

4.18 جنيه للشراء.


4.19 جنيه للبيع.
 

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