حالة الطقس اليوم الخميس 16-12-2021 في مدن ومحافظات مصر

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حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، الموافق الـ16 من ديسمبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

 

حالة الطقس

 

وتوقعت الأرصاد أن تشهد حالة الطقس اليوم انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

 

حالة الطقس اليوم

 

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس تميل إلى الدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

 

 حالة الطقس اليوم الخميس

 

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على على مناطق من جنوب الدلتا تمتد مساء على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

 

درجات الحرارة اليوم الخميس

 

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة.

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 13 درجة.

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة.

سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة.

قنا العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة.

أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

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