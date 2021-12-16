تعليق مصطفى فتحي بعد خسارة مصر أمام تونس

منوعات
بوابة الفجر
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حرص مصطفى فتحى، لاعب المنتخب الوطني، على تقديم الاعتذار للجماهير المصرية، بعد تسببه في إهدار فرص حقيقية أمام مرمي تونس، في مبارة منتخب مصر وتونس على النصف نهائي من بطولة كأس العرب.

خسارة مصر أمام تونس

واعتذر مصطفى فتحي، بعد الخسارة التي تلقاها منتخبنا الوطني أمام تونس بهدف قاتل سجله عكسي اللاعب عمرو السولية.

مصطفى فتحي يعتذر لجماهير المنتخب

وقال مصطفى فتحي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “أنا أسف، الحمد لله على كل شيء”.

مصطفى فتحي يهدر فرصة ذهبية

وأهدر مصطفى فتحي فرصة ذهبية حيث سجل الكرة خارج الشباك بمشاركة مرون حمدي في لقاء مصر وتونس، كما أنه تسبب خطأ في الدقائق الأخيرة للمباراة والتي تسببت في فوز تونس وتأهيلها لدور النهائي.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ومن المقرر أن المنتخب المصري سيلعب مباراة المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل أمام الخاسر من قطر والجزائر.

خسارة مصر أمام تونس مصطفى فتحي يعتذر لجماهير المنتخب مصطفى فتحي يهدر فرصة ذهبية مصطفى فتحي
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