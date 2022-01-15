جامعة بنها تحصد ميداليتين في بطولة أولمبياد الفتاة الجامعية بالأقصر

شاركت جامعة بنها في بطولة أولمبياد الفتاة الجامعية والتي أقيمت تحت شعار (شباب جامعات الجمهورية الجديدة)، ونظمتها وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 24 جامعة مصرية بمدينة الأقصر، وذلك في إطار اهتمام الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها بالمشاركة الإيجابية لطلاب الجامعة في الأنشطة الطلابية والتواصل الفعّال بين الجامعات المصرية.

من جانبه قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن طلاب الجامعة قد حصلوا على "2 ميدالية برونزية" في ألعاب الكاراتيه، وتنس الطاولة خلال فعاليات البطولة.

كان قد أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، حصول طلاب الجامعة على 10 ميداليات بدورة الجامعات المصرية (الشهيد الرفاعي 49) لألعاب القوى، والتي أقيمت بالجامعة الأمريكية بمشاركة 42 جامعة مصرية.

وقدم رئيس جامعة بنها، التهنئة للطلاب الفائزين في البطولة، مؤكدًا على اهتمام الجامعة بالمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال بين كل طلاب الجامعات المصرية.

من ناحية أخرى قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن طلاب الجامعة قد حصلوا على "2 ميدالية ذهبية، و4 فضية، و4 برونزية" في البطولة بإجمالي 10 ميداليات في مختلف الأنشطة الطلابية خلال فعاليات البطولة.