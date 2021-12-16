أزمة مبكرة بين كارلوس كيروش وشوقي وتهديد بالرحيل

كارلوس كيروش.. خسر منتخب مصر الوطني لكرة القدم بهدف دون رد أمام نظيره تونس، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين ليلة أمس، في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العرب 2021.

كارلوس كيروش يتحمل الهزيمة

وحمل الكثيرون الخسارة للمدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش حيث دفع ببعض اللاعبين من لا يمتلكون أية خبرات دولية، واستعان بآخرين في مراكز غير التي يتقنون اللعب بها ما أثر على شكل الفريق.

تغييرات كارلوس كيروش

ودفع كارلوس كيروش بمطصفى فتحي وأسامة فيصل كبدلاء في شوط المباراة الثاني مع خروج أفشة ليزداد ضغط لاعبي ونس على وسط المنتخب وتظهر الفجوات بين خطوطنا.

عناد كارلوس كيروش

ورفض كارلوس كيروش الدفع بالبديل "الذهبي" أحمد رفعت الذي لطالما نزل وغير أحداث مباريات كثيرة وسجل هدفين مع المنتخب وصنع هدف وقدم أداءً نال عليه ثقة وإعجاب النقاد والجمهور.

هجوم الجماهير على كارلوس كيروش

وتعرض كارلوس كيروش مدرب المنتخب لهجوم عنيف من المحللين والنقاد نظرا للأداء الباهت الذي ظهر به المنتخب بسبب تعنته في الدفع ببعض اللاعبين وتغيير مراكز آخرين ما انعكس سلبا على أداء المنتخب.

أزمة كارلوس كيروش وشوقي

وتفاجأ الجمهور المصري بوجود خلاف على دكة الجهاز الفني بين كارلوس كيروش ولاعب المنتخب السابق محمد شوقي المدرب المساعد للمنتخب الوطني حاليًا، بسبب توجيه اللاعبين من الخارج.

خلاف كارلوس كيروش مع محمد وقي

وحدث خلاف مبكر بين المدير الفني كارلوس كيروش ومحمد شوقي المدرب المساعد له، منذ مباراة الجابون التي أقيمت في برج العرب وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

تفاصيل أزمة كارلوس كيروش وشوقي

وتسبب توجيه محمد شوقي لبعض اللاعبين داخل البساط الأخضر في إزعاج المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش الذي أمر الأول بالسكوت والجلوس وعدم توجيه اللاعبين.

ضب محمد شوقي من كارلوس كيروش

وغضب محمد شوقي من رد فعل كارلوس كيروش بشدة، وحاول البعض تهدئته إلا أنه قال لهم: "أنا ميتعملش معايا كده"، ثم هدد بعدها بالرحيل عن جهاز المنتخب، قبل أن يتم إنهاء الأزمة التي اشتعلت بينهما.

انتهاء أزمة كارلوس كيروش وشوقي

وأكد بعض المقربين أن أزمة كارلوس كيروش ومحمد شوقي انتهت حيث غير من تعامله مع شوقي، تجنبا لحدوث أية مشاكل في المباريات القادمة، وحتى لا يثيرا جدلا بتصرفاتهما.