بيان رباعي سعودي ـ إماراتي ـ أمريكي ـ بريطاني يؤكد الالتزام بحل سياسي شامل باليمن

عربي ودولي
اليمن - أرشيفية
اليمن - أرشيفية
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أكد بيان رباعي سعودي ـ إماراتي ـ أمريكي ـ بريطاني، الالتزام بحل سياسي شامل للصراع في اليمن، حسبما أفاجت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس. 

وشدد التحالف على أنه ستيخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

كما اتهم التحالف الحوثيين بشن "هجمات عدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب"، مشيرا إلى أنها "تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

اليمن الأزمة في اليمن
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