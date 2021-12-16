موعد مباراة مصر وقطر في كأس العرب 2021 لتحديد المركز الثالث

مباراة مصر وقطر، تلقى المنتخب الوطني المصري هزيمة بهدف دون رد أمام تونس في المواجهة التي جمعت بين المنتخبين في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العرب 2021، المقامة في قطر.

مباراة مصر وقطر

وتساءل الكثيرون عن موعد مباراة مصر وقطر في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العرب 2021، حيث خسر البلد المضيف من نظيره الجزائري في مباراة دراماتيكة انتهت في الثواني الأخيرة.

مباراة مصر وقطر لتحديد المركز الثالث

وجاءت مباراة مصر وقطر على المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العرب على غير التوقعات، حيث وقع الكثيرون أن النهائي سيجمع بين المنتخب المصري والجزائري أو القطري، إلا أن تونس فجر مفاجأة وأقصى الفراعنة.

استاد مباراة مصر وقطر

وتقام مباراة مصر وقطر لحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العرب على أرضية استاد 974، يوم السبت المقبل، في مواجهة صعبة على المنتخبين.

موعد مباراة مصر وقطر

وتنطلق مباراة مصر وقطر يوم السبت المقبل الموافق الـ18 من ديسمبر 2021ـ، هوهو آخر منافسات بطولة كأس العرب 2021 فى الـ12 ظهرا بتوقيت القاهرة، لتحديد المركز الثالث.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وقطر

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس صاحبة حقوق البث عن نقل مباراة مصر وقطر في تحديد المركز الثالث لطولة كأس العرب 2021 عبر تردداتها المجانية، إلى جانب قناتي الكأس وأون تايم سبورتس.