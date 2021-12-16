التحالف العربي: خسائر الحوثيين تجاوزت 250 عنصرا فضلا عن تدمير 14 آلية عسكرية

عربي ودولي
الحوثيين - أرشيفية
الحوثيين - أرشيفية
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قال التحالف العربي، اليوم الخميس، إن الخسائر في صفوف الحوثيين تجاوزت 250 عنصرا فضلا عن تدمير 14 آلية عسكرية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وشدد التحالف على أنه ستيخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

كما اتهم التحالف الحوثيين بشن "هجمات عدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب"، مشيرا إلى أنها "تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014. 

السعودية أليم التحالف العربي الحوثيين
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