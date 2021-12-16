أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 17/12/2021 في مصر

أصدرت الهئية العامة للأرصاد الجوية بيانها عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة الموافق 17 ديسمبر 2021 في جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نقدم لكم تفاصيل بيان الأرصاد.

حالة الطقس غدا

قالت الأرصاد إن طقس الغد سوف يشهد أمطار صباحًا على عدد من المناطق الساحلية صباح اليوم الخميس، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

كما أشار هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها قبل قليل، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة 50% إلى 60% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، كما يكون هناك أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ومدن القناة، قد تمتد إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أما حالة البحر المتوسط تكون مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون مضطرب، يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

عظمى / صغرى

القاهرة 18 11

الإسكندرية 17 13

وادي النطرون 17 11

طنطا 18 12

شبين الكوم 18 11

دمنهور 17 12

بلطيم 17 11

مطروح 17 10

السلوم 16 12

سيوة 17 05

بورسعيد 17 12

دمياط 18 12

الزقازيق 18 11

المنصورة 18 11

الإسماعيلية 18 11

السويس 19 12

العريش 19 12

رفح 19 12

رأس سدر 20 13

نخل 18 07

نويبع 21 17

طابا 19 12

كاترين 15 06

الطور 21 14

شرم الشيخ 22 15

الغردقة 22 15

مرسى علم 23 15

الفيوم 18 08

بني سويف 18 08

المنيا 19 08

أسيوط 19 06

سوهاج 19 07

قنا 20 10

الأقصر 20 11

أسوان 21 11

إدفو 21 11

أبو سمبل 20 11

الوادي الجديد 21 09

شلاتين 28 12

أبو رماد 28 14

حلايب 27 13

رأس حدربة 27 14