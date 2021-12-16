ميناء دمياط يتداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة و4774 شاحنة



شهد ميناء دمياط خلال ال 24 ساعة الماضية تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة و4774 شاحنة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء -في بيان صحفي اليوم الخميس- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24854 طنا شملت 8947 طن يوريا و5100 طن فوسفات و360 طن كحول و6050 طن داى امونيوم و1000 طن مولاس و1900 طن كوارتز و597 طن حجر جيري و900 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59154 طنا شملت 16886 طن ذرة و11566 طن قمح و4213 طن فول و2947 طن بسلة و2299 طن خشب زان و3000 طن كسب صويا و9922 طن خردة و8321 طن حديد.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 856 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والسعودية وباكستان وسنغافورة وأمريكا وهولندا وإنجلترا وسريلانكا وفيتنام وألمانيا وإنجلترا وهونج كونج والهند، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 749 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2107 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 128423 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 99384 طنا كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2559 طن قمح متجهان إلى صوامع شبرا.