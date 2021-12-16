20 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة خلال عمليات التداول.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات، وخروج 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 4 سفن.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج 3 سفن حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، وسفينتا بضائع عامة.
وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.