20 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة خلال عمليات التداول.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات، وخروج 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج 3 سفن حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، وسفينتا بضائع عامة.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

 

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