مصرف لبنان المركزي يبدأ بيع دولارات للبنوك التجارية بسعر الصرافة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ذكر مصرف لبنان المركزي في بيان اليوم الخميس إنه سيبدأ بيع الدولار للبنوك التجارية "على أساس سعر الصرف المعلن.. على المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة (الصيرفة)".

وقال البيان أن المصرف المركزي سيسمح أيضا للمودعين بتحويل الليرة اللبنانية التي يسحبونها من ودائعهم الدولارية إلى الدولار أيضا بسعر الصيرفة.

ولا يتسنى للمودعين الوصول إلى حساباتهم الدولارية منذ تفجر الأزمة المالية في لبنان في أواخر عام 2019، ولا يمكنهم السحب إلا بالليرة اللبنانية بسعر ثابت.

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