استمارة الشهادة الاعدادية.. ننشر خطوت التسجيل اون لاين عبر موقع الوزارة

يريد الطلاب معرفة خطوات تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2021/2022، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، تفعيل رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية إلكترونيا.

ونقدم لكم فيما يلي خطوات تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم الصفحة الخاصة بتسجيل استمارة الشهادة الاعدادية من هنا.

إنشاء حساب بريد إلكتروني للطالب إذا لم يكن لديه.

اختيار حساب الطالب، وكتابة الرقم القومي.

تسجيل كود الطالب الذي تسلمه من المدرسة.

النقر على أيقونة التحقق من البيانات تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب.

إدخال البريد الإلكتروني البديل، بعدها ستظهر الإيميل الموحد للطالب وكلمة السر.

يذهب الطالب مرة أخرى لرابط الموقع الرئيسي يقوم بتسجيل الدخول بكلمة السر.

سوف يتم فتح صفحة استمارة الشهادة الاعدادية الإلكترونية الخاصة بك.

إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لذلك ثم الضغط على حفظ.

طباعة الاستمارة وتقديمها للمدرسة.

ويذكر ان وزارة التربية والتعليم قد أكدت على أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيانات المسجلة خلال تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2021 للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية، تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة الالكترونية للطلاب.

كنما نبهت وزارة التربية والتعليم على ضرورة قيام المدارس بمراجعة الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2021 التي تم تسجيلها عن طريق الطلاب، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية للطالب والتى سيتم استخدامها في طباعة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعي للأوراق الثبوتية.

أخر موعد لـ تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه لا بد من قيام المدارس بطباعة كشوف 12 د الإلكترونية بعد إنتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني للاستمارة وتسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة له المدرسة.

وأشارت إلى أنه سيتم الانتهاء من إتاحة التسجيل للاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الإعدادي على موقع وزارة التربية والتعليم يوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر الجاري لعام 2021