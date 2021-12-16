العربية للعلوم المالية والمصرفية واتحاد المصرفيين العرب يكرمان محافظ البنك المركزي العماني السابق "بن سنجور"

قام اتحاد المصرفيين العرب، واتحاد المصارف العربية، والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بتكريم الأستاذ حمود بن سنجور محافظ البنك المركزي العماني السابق، ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية ضمن جوائز التميز والابتكار المصرفي لعام 2021، في احتفالية ضخمة شهدت حضور أكثر من 1200 مصرفي من كافة الدول العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت.



وقام بتسليم الجائزة الدكتور جوزيف طربية، رئيس اتحاد المصرفيين العرب، والدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، والدكتور وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية.