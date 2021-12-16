بعد مباراة منتخب مصر وتونس.. كيروش يوجه رسالة نارية للفيفا

هاجم كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر حكم مباراة منتخب مصر وتونس بسبب بعد الحالات التحكيمية، كما وجهة كيروش رسالة للفيفا.

رسالة كيروش للفيفا بعد منتخب مصر وتونس

هاجم البرتغالى كارلوش كيروش المدير الفني للمنخب الوطنى حكم مباراة فريقه أمام تونس في المباراة الت جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العرب وانتهت بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد.

وقال كيروش في تصريحات تلفزيونية:" شاهدوا ماذا فعل الحكم في مباراة منتخب مصر وتونس امتنع عن احتساب ركلة جزاء لنا والحكم أثر على المباراة وعلى الفيفا اختيار الحكام المناسبين".

بسيناريو خيالى ووقت الاستعداد لخوض أشواط إضافية، فاز منتخب تونس على منتخب مصر بهدف في الوقت القاتل في الدقيقة 90+4 ليتأهل نسور قرطاج إلى الدور قبل النهائي للبطولة العربية من ضربة حرة مباشرة يحرزها عمرو السولية بالخطأ في مرماه.

بدأ البرتغالي كارلوس كيروش تشكيل منتخب مصر كالتالي:محمد الشناوي وأكرم توفيق وأحمد حجازي ومحمود الونش وأحمد فتوح وعمرو السولية وحمدي فتحي وأحمد زيزو ومحمد افشه وحسين فيصل ومروان حمدي.

وجاءت قائمة البدلاء:محمد صبحي ومحمود جاد وأحمد ياسين وعمر كمال ومروان داوود وأحمد رفعت ومصطفي فتحي ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد عبد المنعم وأسامة فيصل، بينما خرج أيمن أشرف من القائمة للإصابة.

بينما جاء تشكيل تونس معز حسن. في حراسة المرمى، وياسين مرياح، منتصر الطالب، بلال العيفة، محمد بن حميدة في الدفاع، وفرجاني ساسي وغيلان الشعلالي ومحمد دراجر في الوسط، وحنبعل المجبري، يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري.