سبب صادم وراء استبعاد طارق حامد من المنتخب

تصدر طارق حامد لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك تريندات جوجل اليوم وأمس، وذلك عقب فشل منتخب مصر في التأهل لنهائي كأس العرب 2021.

حيث يريد الجماهير معرفة سبب استبعاد طارق حامد من المنتخب في بطولة كأس العرب 2021، بالرغم أنه لا يوجد منافس له في مركزه.

سبب استبعاد طارق حامد من المنتخب

كشف أيمن عبد العزيز لاعب الزمالك الأسبق، سبب استبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر خلال الفترة الماضية وخروجه من حسابات كارلوس كيروش المدير الفني.

وكان منتخب مصر قد سقط أمام تونس بهدف وحيد دون رد خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بدور نصف النهائي من كأس العرب.

وصرح عبد العزيز عبر قناة المحور: "من المستحيل أن تكون هناك مشكلة فنية حول استبعاد طارق حامد من صفوف المنتخب الوطني لأنه أفضل من كل منافسيه في هذا المركز".

وأضاف: "طارق حامد الأنسب لقيادة خط الوسط في طريقة 4-3-3 لأنه يغطي مساحات بعرض الملعب ويمنح الفريق راحة كبيرة في التغطية خلف ظهيري الجنب".

وتابع قائلًا: "طارق حامد دخل في مشادة كلامية مع مساعد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب، وإدارة المنتخب عليها شرح أسباب استبعاد اللاعب للجماهير بدلًا من حالة الجدل المصاحبة لاستبعاده من كل معسكر".