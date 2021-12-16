سبب صادم وراء استبعاد طارق حامد من المنتخب

منوعات
طارق حامد
طارق حامد
Advertisements

تصدر طارق حامد لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك تريندات جوجل اليوم وأمس، وذلك عقب فشل منتخب مصر في التأهل لنهائي كأس العرب 2021.

حيث يريد الجماهير معرفة سبب استبعاد طارق حامد من المنتخب في بطولة كأس العرب 2021، بالرغم أنه لا يوجد منافس له في مركزه.

 

سبب استبعاد طارق حامد من المنتخب

كشف أيمن عبد العزيز لاعب الزمالك الأسبق، سبب استبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر خلال الفترة الماضية وخروجه من حسابات كارلوس كيروش المدير الفني.

وكان منتخب مصر قد سقط أمام تونس بهدف وحيد دون رد خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بدور نصف النهائي من كأس العرب.

وصرح عبد العزيز عبر قناة المحور: "من المستحيل أن تكون هناك مشكلة فنية حول استبعاد طارق حامد من صفوف المنتخب الوطني لأنه أفضل من كل منافسيه في هذا المركز".
وأضاف: "طارق حامد الأنسب لقيادة خط الوسط في طريقة 4-3-3 لأنه يغطي مساحات بعرض الملعب ويمنح الفريق راحة كبيرة في التغطية خلف ظهيري الجنب".

وتابع قائلًا: "طارق حامد دخل في مشادة كلامية مع مساعد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب، وإدارة المنتخب عليها شرح أسباب استبعاد اللاعب للجماهير بدلًا من حالة الجدل المصاحبة لاستبعاده من كل معسكر".

طارق حامد منتخب مصر كيروش كأس العرب 2021 الزمالك أيمن عبد العزيز
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي للتعاقد مع نجم منتخب مصر

إنجلترا وألمانيا وإيطاليا في مجموعة الموت.. نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية

مفاجأة موسيماني في السوبر الإفريقي.. ولاعب يحجز مكانه

مفاجأة من العيار الثقيل بشأن محمود عبد المنعم كهربا

رسميا.. موعد قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

النيابة تقدم معلِّمة للمحاكمة الجنائية تنمرت على طالب بمدرسة بشبرا

طالبه بممارسة الشذوذ فقتله بـ15 طعنة.. هكذا قُتل عجوز إمبابة

توخيل يعلن تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ads