الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف شبهة فساد بأحد مستشفيات قنا

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن واقعة فساد كبيرة، داخل إحدى المستشفى بقنا، بعد قيام مندوب الخزينة، وبعض العاملين، من الاستيلاء على مبلغ مالي كبير، خاص بمسحات PCR، دون توريدها.

ورصد تقرير عضو الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه أثناء فحص التسويات والمراجعة السنوية الخاصة برسوم الخدمات للمواطنين لكل من مسجات الـ PCR، وبعض عمليات المناظير، وقيام المسؤول عن تحصيل تلك الرسوم، وبعض العاملين باختلاس جانب من المبالغ المحصلة بمعرفته، وبلغ ما أمكن حصره منها قرابة 400 ألف جنيها، وذلك من خلال قيامه بتحصيل الرسوم من المواطنين، دون توريدها، بجانب أن هناك قرابة 800 ألف جنيه، تابعة لوزارة المالية، لم يتم توريدها وتم اضافتها لصندوق المستشفى.

وأوصى تقرير الجهاز بإحالة كافة المخالفات إلى جهات التحقيق لما شابها من مخالفات مالية وإدارية تستوجب المسائلة القانونية.

تم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، والتي باشرت التحقيق في الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.