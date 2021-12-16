أسهم أوروبا تصعد مع تعهد المركزي الأوروبي بمواصلة دعم الاقتصاد

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس مسجلة أفضل أداء يومي لها منذ أكثر من أسبوع، مدعومة بمكاسب أسهم البنوك وشركات التعدين بعدما تعهد البنك المركزي الأوروبي بمواصلة دعم الاقتصاد وأبقى على خفض التحفيز

تدريجيا.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2% في حين أغلق مؤشر منطقة اليورو مرتفعا 0.9%.

وقلص البنك المركزي الأوروبي برامج التحفيز على نحو طفيف فحسب، مع سعيه لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وقال إنه سيقلص برنامجه الطارئ لشراء السندات خلال فترة الجائحة البالغ حجمه 1.85 تريليون يورو بحلول مارس آذار.

جاء قرار البنك المركزي الأوروبي بعد فترة وجيزة من قرار بنك إنكلترا المركزي رفع تكاليف الإقراض إلى 0.25% من 0.1% ليكون أول بنك مركزي كبير يفعل ذلك منذ بدء الجائحة.

ورفع هذا العائد على السندات القياسية البريطانية على نحو طفيف إلى 0.75%، في حين صعدت أسهم HSBC هولدنجز ولويدز وباركليز بين 3.2 و4.6% لتكون ضمن الأعلى زيادة على المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني.

وصعدت أسهم قطاعي الطاقة والتعدين مدعومة من زيادة أسعار النفط والمعادن.

وقفز مؤشر قطاع الرعاية الصحية 5.7% بعدما أعلنت نوفارتس أنها بدأت إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار.

وزاد سهم إيرباص 2.4% بعدما اختارت الخطوط الجوية الأسترالية (كانتاس) الشركة كمورد مفضل لأسطولها المحلي في حين أبرمت شركة إير فرانس صفقة معها لشراء عدد من الطائرات ضيقة البدن.

وهوى سهم شركة الكهرباء الفرنسية العملاقة (إي.دي.إف) 15.5% بعدما اكتشفت الشركة عيوبا في محطة للطاقة النووية وأغلقت محطة أخرى تستخدم النوع نفسه من المولدات.