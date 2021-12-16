أراضي دبي: نوفمبر 2021 الأفضل أداءً

أكدت التقارير التي ترصد حالة سوق دبي العقاري أن "إكسبو 2020 دبي" يترك تأثيرات إيجابية هائلة على حركة السوق خاصة أن الإمارة تحظى بترويج غير مسبوق منذ انطلاقة هذا الحدث في مطلع أكتوبر الماضي..وانعكس هذا النشاط على الأداء مباشرة حيث يلاحظ نشوء دورة صاعدة من المرجح لها أن تستمر في العام المقبل.

ورصدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع "بروبرتي فايندر" هذا الاتجاه بإطلاقهما النسخة الحادية والعشرين من المؤشر الرسمي لأسعار المبيعات في دبي /المؤشر/ الذي يتخذ من العام 2012 سنة الأساس ومن يناير 2012 شهر الأساس ومن الربع الأول 2012 فصل الأساس.

وسجل المؤشر الشهري الإجمالي في نوفمبر 2021 ما مقداره 1.156 نقطة بسعر 1،115،937 درهمًا في حين سجل المؤشر الشهري للشقق 1.182 نقطة بسعر 1،000،253 درهمًا أما مؤشر الفلل/ وحدات التاون هاوس الشهري فقد سجل 1.167 نقطة وبسعر قدره 1،990،.496 درهمًا.

ومن حيث أرقام المؤشر الإجمالية كان نوفمبر 2021 الشهر الأعلى منذ مارس 2019 والأعلى من حيث قيمة المؤشر منذ نوفمبر 2018.

أما بالنسبة إلى الأرقام المتعلقة بالشقق فقد كان الأعلى في أرقام المؤشر منذ مايو من العام الماضي وكذلك الحال بالنسبة إلى قيمة المؤشر منذ أغسطس 2020.

وأظهر مؤشر الفلل/ وحدات التاون هاوس أفضل مستويات الأداء حيث سجل نوفمبر 2021 أعلى رقم على المؤشر منذ مارس 2019 والأعلى من حيث القيمة منذ يناير 2019.

وبعد مرور ما يزيد على 70 يومًا منذ انطلاق "إكسبو 2020 دبي" يبدو أن هذا المعرض الأعظم في العالم يترك آثارًا إيجابية مضاعفة على سوق دبي العقاري ومن دلائل ذلك أن نوفمبر 2021 أظهر أعلى أرقام مبيعات شهرية على مدى 8 سنوات.

وشهد الشهر المذكور إبرام 6،989 صفقة مبيعات بقيمة 17.95 مليار درهم مما يجعله الأفضل بين شهور نوفمبر الماضية على الإطلاق منذ يناير 2014.

وإضافة إلى هذا الشهر بلغ إجمالي المبايعات حتى تاريخه 55،640 بصفقة وصلت قيمتها إلى 135.4 مليار درهم..وزادت قيمة المبايعات في 11 شهرًا فقط بنسبة 88.37% مقارنة بالعام 2020 بالكامل مع تحقيق أعلى رقم للمبايعات السنوية منذ 2014.

وفي نوفمبر 2021 جاء 54% من إجمالي المبايعات من العقارات الثانوية/ الجاهزة بينما تحققت النسبة المتبقية البالغة 46% من المبايعات على الخريطة.

وعند إمعان النظر في حجم المبايعات يتبين أن سوق المبايعات على الخريطة قد أتم بيع 3،217 عقارًا بقيمة إجمالية قدرها 6.84 مليار درهم في حين أنجز سوق الوحدات الجاهزة 3،772 مبايعة بلغت قيمتها 11.11 مليار درهم.

وعند مقارنة الفترة من نوفمبر 2021 وحتى أكتوبر 2021 على أساس شهري يظهر أن قيمة وحجم المبايعات على الخريطة قد ارتفعا بأكثر من 50% في حين زاد حجم السوق الثانوي بأكثر من 17% والقيمة بنسبة 27.43%..وعند تحليل إجمالي الصفقات يظهر أن إجمالي قيمة المبايعات قد ارتفع بنسبة 36.82% والحجم بنسبة 30.59% مقارنة بشهر أكتوبر.

وبمقارنة الأداء الشهري العام لنوفمبر 2020 نجد أن نوفمبر 2021 قد حقق زيادة في المبايعات بنسبة 80.1% في حين ارتفعت القيمة بنسبة 138.7%..وللحصول على نظرة أكثر واقعية يمكن إجراء مقارنة بنوفمبر 2019 ليتبين لنا أن نوفمبر 2021 حقق زيادة في المبايعات بنسبة 45.2 % وكان أعلى من حيث القيمة بنسبة 104.1%.