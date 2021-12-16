"أوفيد" يعتمد تمويلات جديدة بقيمة 352 مليون يورو لدعم مشاريع التنمية المستدامة

وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد" على اعتماد تمويلات جديدة بقيمة 352 مليون دولار لصالح مشاريع وعمليات التنمية المستدامة على مستوى العالم، في اجتماع مجلس محافظي الصندوق بدورته الثامنة والسبعين بعد المائة.

وقال البيان، الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، إن أعضاء مجلس محافظي أوفيد راجعوا العديد من الإنجازات التي تم تحقيقها كجزء من الإطار "الاستراتيجي 2030" للصندوق، الذي تم تصميمه لتنويع موارد أوفيد المالية وتحقيق تأثير إنمائي أقوى لصالح البلدان الشريكة.

وسلط البيان الضوء على تصنيفات أوفيد الائتمانية، الصادرة عن وكالة ستاندرد آند بورز عند مستوى "AA" مع نظرة مستقبلية إيجابية، وتصنيف وكالة فيتش "+AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وكشف الصندوق على خريطة التمويلات الجديدة، التي تشمل منح عدة قروض لدعم مشاريع القطاع العام في البوسنة والهرسك بقيمة نحو 27 مليون دولار، وساحل العاج 60 مليون دولار، وجمهورية الدومينيكان 60 مليون دولار، وغانا 20 مليون دولار، وکینیا 40 مليون دولار، وليسوتو 19 مليون دولار، وملاوی 15 مليون دولار، ونيكاراغوا 23 مليون دولار، ورواندا 18 مليون دولار، ومنح قرض إلى تركمانستان بقيمة 45 مليون دولار.

وأوضح الصندوق أن التمويلات الجديدة توفر الدعم كذلك إلى مشاريع وعمليات القطاع الخاص بقيمة 25 مليون دولار، بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية في عدة بلدان تقع في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكارییی.