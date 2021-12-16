1.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 272 مبايعة بقيمة 816.7 مليون درهم، منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 263.82 مليون درهم و239 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 552.89 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 90 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة الخليج التجارى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى وأخيرا مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 103 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 392.58 مليون درهم منها 9 رهونات أراضي بقيمة 67.18 مليون درهم و53 رهونات فلل وشقق بقيمة 325.4 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الكرامه بقيمة 134 مليون درهم وأخري في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 80 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 101.54 مليون درهم كان أهمها بمنطقة عود ميثا بقيمة 33 مليون درهم وأخري في منطقة مدينة المطار بقيمة 30 مليون درهم.