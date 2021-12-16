أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، إصابة لاعبيه فيرجيل فان دايك، وكورتيس جونز، وفابينيو، بفيروس كورونا، ليغيبوا عن مباراة نيوكاسل يونايتد، اليوم الخميس، في الجولة 17 من "البريميرليج".

إصابة ثلاثي ليفربول بفيروس كورونا



جاء الإعلان بعد قرار رابطة الدوري الإنجليزي، بتأجيل خمس مباريات في الجولة 18 يومي السبت والأحد، بينما ما زالت المواجهة المرتقبة بين توتنهام وليفربول محل شك.



وتم عزل اللاعبين المصابين بالفيروس، ويُخضع ليفربول باقي الفريق لاختبارات إضافية.

وتأتي هذه الإصابات بالفيروس التاجي، في أسوأ أسبوع بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز منذ بدء الوباء.



وتم تأجيل تسع مباريات، بينما تم تسجيل عشرات الإصابات بين لاعبي وموظفي الأندية الأسبوع الماضي، وهو أعلى رقم منذ عودة كرة القدم.

