7.1 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع



بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 7.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1562 مبايعة بقيمة 4.01 مليار درهم، منها 225 مبايعة للأراضي بقيمة 1.05 مليار درهم و1337 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.95 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة البرشاء الاولى تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة جميرا الاولى.

وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 96 مبايعة بقيمة 286 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 157 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 71 مليون درهم بمنطقة ند حصة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 202 مبايعة بقيمة 559 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 116 مبايعة بقيمة 238 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 101 مبايعة بقيمة 298 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.92 مليار درهم منها 73 رهونات أراضي بقيمة 853.47 مليون درهم و259 رهونات فلل وشقق بقيمة 2.07 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 423 مليون درهم وأخري في منطقة الكرامه بقيمة 329 مليون درهم.

وفيما يتعلق بالهبات فقد شهدت تسجيل 80 هبة بقيمة 202.32 مليون درهم كان أهمها بمنطقة عود ميثا بقيمة 33 مليون درهم وأخري في منطقة مدينة المطار بقيمة 30 مليون درهم.