نجم الأهلي السابق يهاجم مروان حمدي

وجَه أحمد فوزى نجم النادي الأهلي السابق العديد من الإنتقادات إلى مروان حمدي مهاجم المنتخب الوطني الأول عقب خسارة المنتخب الوطني أمام تونس ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب.

وقال فوزي في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر قناة "TeN": "مروان حمدي شارك في جميع مباريات المنتخب الوطني بكأس العرب، وحصل على العديد من الفرص منذ ولاية حسام البدري ولم يبلي بلاءً حسنًا".

وتابع:" لا أعلم سبب إصرار كارلوس كيروش على الدفع به على حساب محمد شريف، فقد حصل على فرصته في أكثر من مناسبة ولم يثبت جدارته بارتداء قميص المنتخب الوطني".

وأتم:" المنتخب الوطني لم يحقق الإستفادة الفنية المطلوبة من مشاركته في بطولة كأس العرب، وأرى أن إكتشاف حسين فيصل هو المكسب الوحيد للكرة المصرية في تلك المسابقة ".

