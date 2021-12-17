وزير البترول الأسبق: توصيل الغاز الطبيعي للمنازل نقلة حضارية كبيرة

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يعد نقلة حضارية كبيرة، تأتي ضمن مباردة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لافتا إلى أن المهندس طارق الملا وزير البترول بذل مجهود كبير خلال الفترة الماضية التي شهدت توسع في إنشاء عدد من المحطات لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي التي وصل عددهم حتى الآن إلى 1000 محطة.

وأضاف المهندس أسامة كمال في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لتر البنزين يقابله متر مكعب من الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن سعر متر الغاز يوفر أكثر من نصف سعر لتر البنزين، لافتا إلى أن جميع المواد البترولية عليها نسبة من دعم الدولة لها.

وأشاد وزير البترول الأسبق، بتحويل العمل بالسيارات إلى الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن توصل الغاز إلى أكثر من 14 مليون وحدة سكنية رقم كبير جدا يدل على أن هناك جهود كبيرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".