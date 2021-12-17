هل تحليل PCR قادر على اكتشاف متحورات "كورونا" الجديدة؟.. أمجد الحداد يجيب

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن تحليل الـ pcr ما زال قادرًا على اكتشاف الحالات الإيجابية للإصابة متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، لافتًا إلى أن "أوميكرون بلس" يهرب من التسلسل الجنيني وما زال تحت الدراسة.

وأضاف “الحداد”، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تحور "أوميكرون"، جعله أكثر قدرة على الانتشار ولكن ليس هناك أدلة على قدرة على هروبه المناعي، لافتا أنه لا توجد حتى الآن حالة وفاة في العالم بسبب الإصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن المصل المضاد لفيروس كورونا المستجد قادر على حماية الأشخاص من أي متحور جديد وتحمى من التعرض لإصابات خطيرة، مشيرا إلى أنه قد تحدث مضاعفات للأشخاص المصابين حين تلقى التطعيمات ولكن الأمر لم يصل إلى درجة الخطورة، مؤكدا على أهمية تلقيح المواطنين للحد من خطورة انتشار فيروس كورونا ومتحوراته.