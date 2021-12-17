"الألفي": زيارة ذوي الهمم للكلية الحربية لفتة كريمة من الرئيس السيسي

قال اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن زيارة ذوي الهمم، أبطال "قادرون باختلاف" إلى الكلية الحربية، وإقامة عرض عسكري لهم من طلاب الكلية، هو لفتة كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وأضاف الألفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لبى جميع طلبات الأبناء من ذوي الهمم الذين كانوا حاضرين حفل "قادرون باختلاف"، موضحا أن الدليل على ذلك هو زيارة أحد الأبناء من ذوي القدرات الخاصة للكلية الحربية اليوم ووجوده على قاعدة العلم وكان أمامه طابور العرض بشكل كامل، وهو ما لا يتم إلا في وجود القيادات فقط.



وكانت القوات المسلحة المصرية نظمت زيارة لذوي الهمم، أبطال "قادرون باختلاف"، إلى الكلية الحربية، حيث أقيم لهم عرض عسكري من طلاب الكلية، كما شاركوا في يوم كامل داخل سور الكلية الحربية، وارتدوا الزي العسكري، ونفذوا رماية بالبنادق في ميدان رماية الكلية الحربية، ومن ثم توجهوا إلى استاد الكلية الحربية.