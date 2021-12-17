مستشار بأكاديمية ناصر: زيارة ذوي الهمم للكلية الحربية جبر للخواطر لهم ولأهاليهم

قال اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن زيارة ذوي الهمم، أبطال "قادرون باختلاف" إلى الكلية الحربية، تعد لفتة كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك تمثل جبرا للخواطر لذوي الهمم وأهاليهم والمجتمع بشكل كامل.



وأضاف الألفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن كان هناك استعدادات كبيرة داخل الكلية الحربية لذوي الهمم، والتي شملت عملت عروض عسكرية وألعاب ومظلات وغيرها، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لبى جميع طلبات ذوي القدرات الذين حضروا حفل "قادرون باختلاف".



وكانت القوات المسلحة المصرية قد نظمت زيارة لذوي الهمم، أبطال "قادرون باختلاف"، إلى الكلية الحربية، حيث أقيم لهم عرض عسكري من طلاب الكلية، كما شاركوا في يوم كامل داخل سور الكلية الحربية، وارتدوا الزي العسكري، ونفذوا رماية بالبنادق في ميدان رماية الكلية الحربية، ومن ثم توجهوا إلى استاد الكلية الحربية.