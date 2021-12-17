محمد موسى: جماعة الإخوان الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة

قال الإعلامي محمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة وباتت تنازع لإعلان بقائها على قيد الحياة بكافة الطرق الممكنة حتى لو من خلال اختلاق أزمات.. مضيفا: "زي ما شفنا في التسريب المزيف بتاع الإرهابي عبدالله الشريف اللي متورط فيه مجموعة نصابين".



وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، تسريب اجتماع تنظيم الإخوان الإرهابية في اسطنبول كشف أن جبهة الإرهابي محمود حسين في تركيا لم تعد مؤثرة بشكل كبير على كافة مقدرات الجماعة رغم أنها وإلى الآن تستحوذ بشكل رئيسي على الجانب المالي للجماعة فضلًا عن هيمنتها بوجه عام علي القطاع الإعلامي للجماعة.



وأشار موسى إلى أن التسريب كشف أن المؤتمر محاولة من الإرهابي محمود حسين للرد على بيان صدر من جبهة سمت نفسها علماء الإخوان ودعموا موقف الإرهابي إبراهيم منير مرشد الجماعة.