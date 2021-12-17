محمد موسى عن الصراع بين جبهتي "الإرهابية" في إسطنبول ولندن: "محاولة إحياء ميت"

قال الإعلامي محمد موسى، إن الصراع بين جبهتي الإخوان الإرهابية في لندن وتركيا، لإنعاش الجماعة من حالة "الموت السريري"، يعد محاولة إحياء ميت.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أحد أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابية سرب كلام مهم خاص باجتماع تم عقده برئاسة الإرهابي محمود حسين بأحد الفنادق في البلد إياها اللي هربانين فيها وحضره عشرات من أنصاره للحشد ضد جبهة غريمه إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام.



وأشار موسى إلى أن التسريب كشف أن المؤتمر محاولة من الإرهابي محمود حسين للرد على بيان صدر من جبهة سمت نفسها علماء الإخوان ودعموا موقف الإرهابي إبراهيم منير مرشد الجماعة.