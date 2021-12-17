تسريب جديد.. محمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع تنظيم الإخوان الإرهابي بإسطنبول

كشف الإعلامي محمد موسى، تفاصيل وكواليس جديدة في معركة تكسير العظام بين جبهتي الإخوان الهاربين بالخارج، والتي دخلت مرحلة جديدة، في مشاكسات متبادلة لإنعاش الجماعة من حالة "الموت السريري".



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أحد أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابية سرب كلام مهم خاص باجتماع تم عقده برئاسة الإرهابي محمود حسين بأحد الفنادق في البلد إياها اللي هربانين فيها وحضره عشرات من أنصاره للحشد ضد جبهة غريمه إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام.



وتابع، والحقيقة صراع الجبهتين حاليًا أنا بشوفه "محاولة إحياء ميت".



وأردف، أهداف مؤتمر الإرهابي محمود حسين لم تحقق نتائجها المطلوبة لأن 8 جهات إخوانية من أصل 13 جهة إخوانية رفضت نتائج المؤتمر بشأن قرار تأجيل الانتخابات التي اتخذه محمود حسين... يعني فشل بجدارة.