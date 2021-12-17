محمد موسى لـ "الهارب" معتز مطر: بعت زمايلك بكام يا عبد الدولار

توك شو
محمد موسى
محمد موسى
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قال الإعلامي محمد موسى، إن الإرهابي الهارب معتز مطر حرّض في "بث مباشر" على الجهاد، وذلك بعد إعلان هربه من تركيا إلى لندن، موضحا "جهاد إيه يا لوسي، هو أنت فاكر أن لسه في حد بيصدق ما تصدحون به".


وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن ما تقوم به الجماعة الإرهابية وعناصرها في كل مكان هو كذب وتلفيق وغيرها، موضحا "قولي بعت زمايلك بكام ما أنت عبد من عبدة الدولار، وواضح إن الدولار مبقاش مكفيك، فرايح للأسترليني، صحيح جماعة نتنة".


وتابع: "بس عايز أقولك حاجة مهمة وهي إن عدتم عدنا وإن إفتريتم على بلادنا كشفناكم وكشفنا زيفكم أيها المضللون".

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