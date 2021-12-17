محمد موسى يفتح النار على معتز مطر بعد هروبه: "جاي وهيتحاسب على خيانته"

فتح الإعلامي محمد موسى النار على الإخواني الهارب معتز مطر، وذلك بعد أن هرب إلى لندن خلال الأيام الماضية، قائلا "الخروف الإخواني لوسي الشهير بمهتز مطر هرب إلى لندن لأن الجيم خلص خلاص، ومبقاش قدامه إلا أنه يهرب لدولة تانية".



وقال الإعلامي محمد موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "عارف ومتأكد أنه جاي جاي وهيتحاسب على كل خياناته للوطن، والمعلومات اللي عندي بتقول إن في ألف شخص من عناصر الإخوان هيحصلوا معتز مطر إلى لندن، وعلى رأسهم نحو 15 قيادي إعلامي".



وأضاف، "طبعًا هيكون مكانهم في تلفزيون العربي الجديد بتاع عزمي بشارة أو هيبثوا سمومهم من خلال منابرهم الكاذبة من لندن وده أملهم الأخير".