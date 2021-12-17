قال الإعلامي محمد موسى، مدار 7 سنوات لم تتوقف خلالها محاولات التنظيم الإرهابي لبث الفوضى بالداخل المصري، واستغلال الأحداث علي أمل عودة الجماعة المطرودة بأمر الشعب إلى المشهد السياسي.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الأجهزة الأمنية فشلت آلة التخريب الإخوانية في مصر في تحقيق مآربها بنشر دعوات الفوضى والتخريب في ربوع البلاد، بفضل يقظة الأجهزة الأمنية ووعي الشعب المصري".



تابع الإعلامي محمد موسى، الشعب المصري أعطى العالم درسا في كيفية الحفاظ على الأوطان من قوى الشر والظلام من الأيادي الخارجية التي تريد العبث بمؤسسات ومقدرات الشعوب.