العربي الإفريقي: سعداء باستضافة كأس الأمم الإفريقية 2022.. وحريصون على دعم الرياضة

أشاد الإعلامي محمد موسى، باستضافة البنك العربي الإفريقي الدولي كأس الأمم الإفريقية 2022 في مقره الرئيسي تحت رعاية شركة فيزا، الراعي الرسمي للكأس، لتكون الزيارة الثانية للكأس في مقر البنك الرئيسي، وذلك تأكيدًا على الشراكة الطويلة المثمرة بين " العربي الإفريقي الدولي " و"فيزا".



واستعرض محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، تصريحات شريف علوي – العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة للبنك العربي الافريقي الدولي وتعبيره عن سعادته باستضافة كأس الأمم الافريقية 2022 مؤكدًا قوة الشراكة التي تجمع البنك مع شركة " فيزا" في جميع المستويات وحرص البنك العربي الافريقي الدولي علي دعم هذا النوع من الأنشطة خاصة الرياضية تشجيعًا وايمانًا بأهمية الرياضة في مختلف المجتمعات وعلي جميع المستويات، متمنيًا التوفيق لجميع لاعبي المنتخبات.



ومن جانبها، أعربت ملاك البابا مدير عام فيزا مصر عن اعتزازها بالشراكة بين فيزا والبنك العربي الأفريقي الدولي، وقالت إن "هذا الحدث يأتي في إطار حرص فيزا على تعزيز العلاقات مع شركائها وتمكينهم ليكونوا جزءا من مبادرات فيزا لرعاية الأحداث الرياضية وتوفير تجربة أكثر سلاسة للمستخدمين في مثل تلك التجمعات الكبيرة".



وأتم الإعلامي محمد موسى، "حدث مهم ولفتة جميلة أن يستضيف البنك العربي الأفريقي الدولي كأس الأمم الأفريقية 2022.