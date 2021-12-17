محمد موسى للهارب معتز مطر: "بلاش تروح نادي المثليين في لندن بأمارة شقة الرحاب"

قال الإعلامي محمد موسى، إن الإرهابي الهارب معتز مطر حرّض في "بث مباشر" على الجهاد وذلك بعد هربه إلى لندن، موجها رسالة له: "اعرض نفسك على طبيب نفساني وأنت في لندن وأوعى تروح ناحية نادي المثليين، بأمارة شقة الرحاب".



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن ما تقوم به الجماعة الإرهابية وعناصرها في كل مكان هو كذب وتلفيق وغيرها، موضحا "قولي بعت زمايلك بكام ما أنت عبد من عبدة الدولار، وواضح إن الدولار مبقاش مكفيك، فرايح للأسترليني، صحيح جماعة نتنة، وأنا عايز أقولك حاجة مهمة وهي إن عدتم عدنا وإن إفتريتم على بلادنا كشفناكم وكشفنا زيفكم أيها المضللون".



وتابع: "طبعا هيكون مكانهم في تلفزيون العربي الجديد بتاع عزمي بشارة أو هيبثوا سمومهم من خلال منابرهم الكاذبة من لندن وده أملهم الأخير".