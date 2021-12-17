الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على هذه المناطق

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يوجد انخفاض كبير في درجات الحرارة اليوم وتستمر حتى منتصف الأسبوع القادم، بسبب المنخفض الجوي المتمركز على البحر المتوسط، وهو ما يعمل على خفض الحرارة بسبب كتل الهواء البارد القادمة من جنوب أوروبا.


وأضافت “شاكر” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس على جميع أنحاء الجمهورية، وستبدأ الأحد القادم، مع وجود نشاط رياح مثيرة للأتربة وهو ما يؤدي لتدهور الرؤية الأفقية على الطرق.


وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شهد سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتستمر خلال الأيام المقبلة، على أن تزيد غزارتها الأحد المقبل، وتكون أكثر المناطق تعرضا للأمطار السواحل الشمالية ومحافظات شمال الدلتا.

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