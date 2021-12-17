محمد موسى: "اللي اتعمل في عهد الرئيس السيسي متعملش من 100 سنة"

قال الإعلامي محمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما ينحاز إلى طلبات المواطن، ومستمع جيد لطلبات الشعب المصري، مشيدا بافتتاح الرئيس عددا من المشروعات الهامة بالمحافظة، حيث يستهل زيارته لجامعة كفر الشيخ، لافتتاح مستشفى الجامعة.



وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، تم افتتاح مستشفى الجامعة على مساحة 4 آلاف و700 متر، بارتفاع 9 طوابق، كما افتتح مركز الأورام على مساحة 2200 متر، مضيفا: "اللي اتعمل في مصر في عهد الرئيس السيسي متعملش من 100 سنة".



وأشاد الإعلامي محمد موسى، باللواء جمال نور الدين محافظ الشرقية، لافتا أن المحافظة شهدت العديد من الإنجازات والمشروعات الكبري خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن نسب معدلات التنفيذ كبيرة جدا.