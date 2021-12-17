والدة ضحية الإهمال الطبي بالقليوبية تنهار بالبكاء: دخل العمليات على رجله وخرج جثة هامدة

قالت أمل مصطفى فريد، والدة الضحية "سيد محمد سيد" 18 عاما، بقرية عزبة "الوقف" التابعة لـمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إن نجلها دخل غرفة العمليات في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة القناطر الخيرية لإجراء جراحة الفتاق في تمام الساعة السابعة إلا عشر صباحا وكان من المقرر أن تستغرق نصف ساعة حسب حديث الدكتور معهم.

وأضافت والدة الضحية خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، واستمرت الجراحة حتى الساعة الـ12 صباحا وأثناء دخولي للاطمئنان عليه وجدت حالته الصحية متدهورة وعند سؤال الدكتور عن الأسباب قال إن القلب توقف إثناء خضوعه للجراحة واستخدمنا جهاز الصدمات لإفاقته"، ولفتت والدة الضحية، إلى أن نجلها لا يتعاطى أى شيء حتى أنه غير مدخن لأى سجائر، وكان ذاهب لإجراء العملية وحالته الصحية جيدة، ولكن الإهمال الطبى من الأطباء يضع نجلها بين الحياة والموت.

وتابعت أم الضحية: "ابني متفوق في دراسته وبيلعب رياضة.. مش معقول يكون داخل يعمل فتاق تتسبب في دخوله في غيبوبة.. ولما دخلت عليه بعد العملية لاقيته جثة هامدة.. ومشوا الناس اللي في المستشفى بعد الكارثة دي بداعي إن الدكتور عنده حالة وفاة في الإسكندرية.. وطلبوا مننا التوقيع على إقرار إن حالة سيد نسبة خطورته تتجاوز 95%.