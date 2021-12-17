والدة ضحية الإهمال الطبي بالقليوبية: "حسبى الله ونعم الوكيل في اللي موتوا ابني"

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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انهارت  أمل مصطفى فريد، والدة الضحية "سيد محمد سيد" 18 عاما، بقرية عزبة "الوقف" التابعة لـمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بالكباء قائلة: "حسبى الله ونعم الوكيل في اللي موتوا ابني دخل العمليات على رجله وخرج جثة هامدة".

وأضافت والدة الضحية خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  إن نجلها دخل غرفة العمليات في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة القناطر الخيرية لإجراء جراحة الفتاق في تمام الساعة السابعة إلا عشر صباحا وكان من المقرر أن تستغرق نصف ساعة حسب حديث الدكتور معهم.

وتابعت الدة الضحية، استمرت الجراحة حتى الساعة الـ12 صباحا وأثناء دخولي للاطمئنان عليه وجدت حالته الصحية متدهورة وعند سؤال الدكتور عن الأسباب قال إن القلب توقف إثناء خضوعه للجراحة واستخدمنا جهاز الصدمات لإفاقته"، ولفتت والدة الضحية، إلى أن نجلها لا يتعاطى أى شيء حتى أنه غير مدخن لأى سجائر، وكان ذاهب لإجراء العملية وحالته الصحية جيدة، ولكن الإهمال الطبى من الأطباء يضع نجلها بين الحياة والموت.

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