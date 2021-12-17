والد ضحية الإهمال الطبي يكشف تفاصيل الواقعة.. "دخل في غيبوبة"

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قال محمد سيد، والد الشاب سيد ضحية الإهمال الطبي، إن ابنه الذي يدعى سيد، دخل إلى المستشفى لإجراء عملية فتاق بسيطة في إحدى المستشفيات الخاصة، وأجرى التحاليل الطبية اللازمة وكانت كل نتائجها سليمة.


وأضاف سيد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن نجله دخل غرفة العمليات في الساعة السابعة إلا ربع، واستمر لفترات طويلة داخل غرفة العمليات، في حين أن العملية الجراحية لا تستغرق كل هذا الوقت.


وتابع والد الشاب ضحية الإهمال الطبي، إن الأشخاص والمواطنين الذين كانوا متواجدين في المستشفى خلال فترة إجراء العملية الجراحية لنجله، شعروا بالقلق والتوتر أيضا، رغم عدم معرفتهم السابقة بهم، كونهم عرفوا إن العملية لا تستغرق كل هذا الوقت.

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